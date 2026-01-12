PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (31) Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Feucht (ots)

Am Montagnachmittag (12.01.2026) ereignete sich auf der BAB A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet ins Schlingern und erfasste zwei Pkw. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Nürnberger-Langwasser. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Lkw den rechten Fahrstreifen und geriet mutmaßlich auf Grund der glatten Fahrbahn ins Schlingern und im weiteren Verlauf nach links auf den benachbarten Fahrstreifen. Dort kollidierte der Lkw mit zwei neben ihm fahrenden Pkw. In der Folge gerieten ein Pkw sowie der Lkw in Brand.

In dem brennenden Pkw befand sich der 64-jährige Fahrer, der durch den 54-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Fahrzeug schwer verletzt gerettet werden konnte, sowie eine weitere Person. Diese wurde in dem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Identität der verstorbenen Person steht bis dato nicht fest. Der Fahrer des weiteren beteiligten Pkw konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde lediglich leicht verletzt.

Die Autobahn ist in dem betroffenen Abschnitt in Fahrtrichtung Heilbronn derzeit bis zum Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei Feucht haben vor Ort die Ermittlungenn zu Klärung der der genauen Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie hierbei von einem Gutachter unterstützt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

