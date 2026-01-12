PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (30) Nach Diebstahl geflüchtet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagvormittag (10.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann Zigaretten aus einem Kiosk im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 08:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk im Röthenbacher Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Er ließ sich vom 47-jährigen Verkäufer (deutsch) Zigaretten aushändigen und flüchtete anschließend, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Angestellte verfolgte den Täter bis zum U-Bahnverteiler der Haltestelle Röthenbach und hielt ihn dort kurzzeitig fest. Dem Täter gelang jedoch die Flucht.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer dunklen Jacke, heller Oberbekleidung sowie hellen Schuhen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:52

    POL-MFR: (29) Politische Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf

    Altdorf b.Nürnberg (ots) - Zwischen dem 06.01.2026 (Dienstag) und 09.01.2026 (Freitag) brachten bislang unbekannte Personen linkspolitische Schriftzüge an mehreren Gebäuden in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum linkspolitische Schriftzüge an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:16

    POL-MFR: (28) Mann wollte Streit schlichten - Jugendlicher schlug mit Schlagring zu

    Zirndorf (ots) - Ein Mann, der in der Nacht zu Samstag (10.01.2026) einen Streit in Zirndorf schlichten wollte, wurde selbst zum Opfer von Gewalt. Ein Jugendlicher verletzte den 50-jährigen unter anderem mit einem Schlagring. Ein Anwohner der Vogelherdstraße war gegen 00:15 Uhr auf eine Streitigkeit zwischen einem Jugendlichen und dessen Freundin aufmerksam geworden. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:15

    POL-MFR: (27) Autofahrer verletzte Fußgänger und fuhr weiter

    Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (09.01.2026) verletzte ein Autofahrer im Nürnberger Südwesten einen Fußgänger, setzte seine Fahrt allerdings zunächst fort. Erst als die Polizei den Unfall bereits aufnahm, kehrte der 62-jährige Mann an den Unfallort zurück. In der Nopitschstraße wollte ein 52-jähriger Grieche gegen 20:45 Uhr in sein geparktes Fahrzeug einsteigen. Als der Mann zu diesem Zweck am rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren