Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Gefährliches Fahrmanöver führt zu Personenschaden

Boppard (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 10:05 Uhr, kam es auf der B9 zwischen Boppard und Bad Salzig zu einem gefährlichen Fahrmanöver im Begegnungsverkehr. Hier befuhr eine ältere beige/goldene Limousine, der Marke Mercedes, die B 9 aus Bad Salzig kommend in Richtung Boppard. Aus unbekannten Gründen fuhr der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrspur, wodurch ein entgegenkommender Linienbus eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Durch das abrupte Bremsen wurde ein Fahrgast auf den gegenüberliegenden Sitz geschleudert, wodurch er sich Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Der Mercedes fuhr weiter in FR Boppard. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mercedes und dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

