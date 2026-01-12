PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (29) Politische Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf

Altdorf b.Nürnberg (ots)

Zwischen dem 06.01.2026 (Dienstag) und 09.01.2026 (Freitag) brachten bislang unbekannte Personen linkspolitische Schriftzüge an mehreren Gebäuden in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum linkspolitische Schriftzüge an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des Kappelgrabens, an einer weiteren Fassade in der Straße Am Plätzlein sowie an einer Mauer in der Türkeistraße an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:16

    POL-MFR: (28) Mann wollte Streit schlichten - Jugendlicher schlug mit Schlagring zu

    Zirndorf (ots) - Ein Mann, der in der Nacht zu Samstag (10.01.2026) einen Streit in Zirndorf schlichten wollte, wurde selbst zum Opfer von Gewalt. Ein Jugendlicher verletzte den 50-jährigen unter anderem mit einem Schlagring. Ein Anwohner der Vogelherdstraße war gegen 00:15 Uhr auf eine Streitigkeit zwischen einem Jugendlichen und dessen Freundin aufmerksam geworden. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:15

    POL-MFR: (27) Autofahrer verletzte Fußgänger und fuhr weiter

    Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (09.01.2026) verletzte ein Autofahrer im Nürnberger Südwesten einen Fußgänger, setzte seine Fahrt allerdings zunächst fort. Erst als die Polizei den Unfall bereits aufnahm, kehrte der 62-jährige Mann an den Unfallort zurück. In der Nopitschstraße wollte ein 52-jähriger Grieche gegen 20:45 Uhr in sein geparktes Fahrzeug einsteigen. Als der Mann zu diesem Zweck am rechten ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:14

    POL-MFR: (26) Ex-Freund beschädigte Wohnungstür - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Ein 34-jähriger Mann versuchte am Freitagabend (09.01.2026) trotz Kontaktverbot in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu gelangen. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei war gegen 19:30 Uhr per Notruf alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus in der Flußstraße hatte ein 34-Jähriger Mann trotz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren