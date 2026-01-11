Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (27) Autofahrer verletzte Fußgänger und fuhr weiter

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (09.01.2026) verletzte ein Autofahrer im Nürnberger Südwesten einen Fußgänger, setzte seine Fahrt allerdings zunächst fort. Erst als die Polizei den Unfall bereits aufnahm, kehrte der 62-jährige Mann an den Unfallort zurück.

In der Nopitschstraße wollte ein 52-jähriger Grieche gegen 20:45 Uhr in sein geparktes Fahrzeug einsteigen. Als der Mann zu diesem Zweck am rechten Fahrbahnrand stand, fuhr ein silberner Opel Astra vorbei und touchierte den 52-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm. Der 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Fahrer des Opel Astra setzte seine Fahrt trotz des Unfalls zunächst fort. Erst rund 30 Minuten später kehrte der mutmaßliche Unfallfahrer an die Unfallstelle zurück, da er offenbar das Spiegelgehäuse seines Mietwagens suchte, das bei dem Zusammenprall mit dem Fußgänger am Unfallort zurückgeblieben war. Die bereits vor befindlichen Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg leiteten gegen den 62-jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell