PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (27) Autofahrer verletzte Fußgänger und fuhr weiter

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (09.01.2026) verletzte ein Autofahrer im Nürnberger Südwesten einen Fußgänger, setzte seine Fahrt allerdings zunächst fort. Erst als die Polizei den Unfall bereits aufnahm, kehrte der 62-jährige Mann an den Unfallort zurück.

In der Nopitschstraße wollte ein 52-jähriger Grieche gegen 20:45 Uhr in sein geparktes Fahrzeug einsteigen. Als der Mann zu diesem Zweck am rechten Fahrbahnrand stand, fuhr ein silberner Opel Astra vorbei und touchierte den 52-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm. Der 52-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Fahrer des Opel Astra setzte seine Fahrt trotz des Unfalls zunächst fort. Erst rund 30 Minuten später kehrte der mutmaßliche Unfallfahrer an die Unfallstelle zurück, da er offenbar das Spiegelgehäuse seines Mietwagens suchte, das bei dem Zusammenprall mit dem Fußgänger am Unfallort zurückgeblieben war. Die bereits vor befindlichen Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg leiteten gegen den 62-jährigen Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:14

    POL-MFR: (26) Ex-Freund beschädigte Wohnungstür - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Ein 34-jähriger Mann versuchte am Freitagabend (09.01.2026) trotz Kontaktverbot in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu gelangen. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei war gegen 19:30 Uhr per Notruf alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus in der Flußstraße hatte ein 34-Jähriger Mann trotz ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:14

    POL-MFR: (25) Zivilstreife nahm mutmaßlichen Drogendealer fest

    Nürnberg (ots) - Am Freitag (09.01.2026) nahm eine Zivilstreife der Polizei in der Nürnberger Innenstadt einen Mann fest. Der 24-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er einer anderen Person offensichtlich eine illegale Kräutermischung verkauft hatte. Die Zivilstreife der Verkehrspolizei Nürnberg hielt sich um kurz nach 10:00 Uhr im Bereich des Spittlertorzwingers auf. Dort fiel den Beamten ein 24-Jähriger ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 12:33

    POL-MFR: (24) Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Kleinschwarzenlohe

    Schwabach (ots) - Am frühen Samstagmorgen (10.01.2026) kam es bei einer Person im psychischen Ausnahmezustand im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe (Lkrs. Roth) zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Als der 25-jährige Mann die Beamten mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer bedrohte, mussten die Einsatzkräfte von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren