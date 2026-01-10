PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (24) Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Kleinschwarzenlohe

Schwabach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10.01.2026) kam es bei einer Person im psychischen Ausnahmezustand im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe (Lkrs. Roth) zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Als der 25-jährige Mann die Beamten mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer bedrohte, mussten die Einsatzkräfte von der Schusswaffe Gebrauch machen. Der Mann wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste zur medizinsichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Angehörige des jungen Mannes in der Porschestraße meldete sich gegen 04:15 Uhr über den Polizeinotruf. Sie gab an, dass sie gerade im telefonischen Kontakt mit dem 25-Jährigen (deutsch) sei. Dieser befände sich in einem psychischen Ausnahmezustand und habe ihr gegenüber immer wieder Suizid angekündigt. Während des Telefonats seien mehrfach Schussgeräusche wahrnehmbar gewesen.

Aufgrund der Mitteilung begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und sperrten den Bereich ab. Auf Grund der Erkenntnisse über eine mögliche Schusswaffe zog die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken außerdem Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzu.

In der Folgezeit versuchten sowohl die Angehörigen als auch Beamte der polizeilichen Verhandlungsgruppe, den 25-Jährigen zu beruhigen und diesen dazu zu bewegen, das Haus unbewaffnet zu verlassen.

Gegen 07:00 Uhr betraten Beamte des Spezialeinsatzkommandos das Wohnhaus, um diesen Bereich zu sichern. Auch zu diesem Zeitpunkt war die Zielsetzung der Polizei weiterhin, kommunikativ auf den Mann einzuwirken. Allerdings kam der 25-Jährige den Einsatzkräften im Erdgeschoss des Hauses kurz darauf mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer in den Händen entgegen. Nachdem er auf die Aufforderung, die Waffen abzulegen, nicht reagierte, kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Der Mann erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörperbereich, die unmittelbar von einem bereits vor Ort befindlichen Notarzt erstversorgt wurden. Zwischenzeitlich befindet sich der Mann in einem Klinikum.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht das Polizeipräsidium Mittelfranken davon aus, dass die Schussabgaben der Einsatzkräfte in einer Notwehrsituation erfolgten. Neben Beamten mittelfränkischer Kriminaldienststellen nahmen am Einsatzort auch Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) ihre Ermittlungen auf. Die Untersuchungen zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs werden - wie in derartigen Fällen üblich - aus Neutralitätsgründen durch das Bayerische Landeskriminalamt geführt. Alle Maßnahmen werden dabei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth getroffen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:04

    POL-MFR: (23) Falschfahrer auf der Südwesttangente festgenommen - Geschädigte gesucht

    Fürth (ots) - Am Donnerstagmittag (08.01.2026) war auf der Südwesttangente ein Falschfahrer unterwegs, dem mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Polizei konnte den 81-jährigen Mann schließlich stoppen. Die Verkehrspolizei bittet Geschädigte, sich zu melden. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer wandten sich gegen 12:45 Uhr an die Einsatzzentrale der mittelfränkischen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:37

    POL-MFR: (22) Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitag (02.01.2026) bis Sonntag (04.01.2026) im Stadtteil Galgenhof einen geparkten Pkw beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise. Der graue Audi A6 war zwischen Freitag (02.01.2026) und Sonntag (04.01.2026) in der Bulmannstraße, Ecke Wendlerstraße, geparkt. In ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:28

    POL-MFR: (21) Mann leistet nach Schlägerei Widerstand - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (07.01.2026) kam es in der Nürnberger Innenstadt an einer Straßenbahnhaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Tatverdächtigen leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Gegen 13:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern an der Straßenbahnhaltestelle Am Plärrer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren