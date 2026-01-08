PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (22) Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitag (02.01.2026) bis Sonntag (04.01.2026) im Stadtteil Galgenhof einen geparkten Pkw beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise.

Der graue Audi A6 war zwischen Freitag (02.01.2026) und Sonntag (04.01.2026) in der Bulmannstraße, Ecke Wendlerstraße, geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen großen Schaden an der linken Fahrzeugseite des geparkten Audis verursacht. Der Anstoß war so massiv, dass der seitlich geparkte Pkw einen Meter auf den Gehweg geschoben wurde. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 an die Polizei wenden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

