POL-MFR: (22) Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitag (02.01.2026) bis Sonntag (04.01.2026) im Stadtteil Galgenhof einen geparkten Pkw beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise.

Der graue Audi A6 war zwischen Freitag (02.01.2026) und Sonntag (04.01.2026) in der Bulmannstraße, Ecke Wendlerstraße, geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen großen Schaden an der linken Fahrzeugseite des geparkten Audis verursacht. Der Anstoß war so massiv, dass der seitlich geparkte Pkw einen Meter auf den Gehweg geschoben wurde. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 an die Polizei wenden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

