Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (20) Mehrere Einbrüche in Wettbüros - Die Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in den frühen Dienstag- (06.01.2026) und Mittwochmorgenstunden (07.01.2026) in drei Wettbüros im Nürnberger Süden ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden der beiden Tage beschädigten Unbekannte die verglasten Eingangstüren von drei Wettbüros im Nürnberger Süden. Sie verschafften sich so Zutritt zu zwei der drei Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Taten ereigneten sich im Einzelnen

am 06.01.2026 gegen 02:40 Uhr in der Landgrabenstraße 137, am 07.01.2026 gegen 01:45 Uhr am Dianaplatz 3, am 07.01.2026 zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Tafelfeldstraße 53.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Personen, die im Umfeld der genannten Straßen verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

