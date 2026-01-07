Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (20) Mehrere Einbrüche in Wettbüros - Die Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in den frühen Dienstag- (06.01.2026) und Mittwochmorgenstunden (07.01.2026) in drei Wettbüros im Nürnberger Süden ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden der beiden Tage beschädigten Unbekannte die verglasten Eingangstüren von drei Wettbüros im Nürnberger Süden. Sie verschafften sich so Zutritt zu zwei der drei Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Taten ereigneten sich im Einzelnen

am 06.01.2026 gegen 02:40 Uhr in der Landgrabenstraße 137, am 07.01.2026 gegen 01:45 Uhr am Dianaplatz 3, am 07.01.2026 zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Tafelfeldstraße 53.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Personen, die im Umfeld der genannten Straßen verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

