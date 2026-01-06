PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (17) Tötungsdelikt in Höchstadt a.d.Aisch

Höchstadt a.d.Aisch (ots)

Am Montagabend (05.01.2026) ging bei der Polizei die Mitteilung über ein Tötungsdelikt in Höchstadt a.d.Aisch ein. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nachdem gegen 19:30 Uhr eine Mitteilerin den Polizeinotruf verständigt hatte, fanden Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a.d.Aisch eine tote Frau in dem Haus in der Straße ´An der Lehmgrube`. Der Spurenlage zu Folge handelte es sich um ein Tötungsdelikt zum Nachteil der 69-Jährigen (deutsch). Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einer Beziehungstat ausgegangen. Die Beamten nahmen noch vor Ort einen 44-jährigen Deutschen fest. Hierbei handelt es sich um den Sohn der 69-Jährigen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im weiteren Verlauf kamen Beamte der Kriminalpolizei Erlangen zur Spurensicherung hinzu. Die Mordkommission der Erlanger Kriminalpolizei übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weitere Sachbearbeitung. Die Hintergründe der Tat sowie deren genauer Ablauf stehen hierbei im Zentrum der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 44-Jährige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

