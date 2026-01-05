PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (15) Raubüberfall auf Geldtransferinstitut - Öffentlichkeitsfahndung - neue Erkenntnisse

Nürnberg / Berlin (ots)

Wie mit Meldungen 1159 und 1210 im Dezember 2025 berichtet, ermittelt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Nürnberger Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach einem Überfall auf ein Geldtransferinstitut. Inzwischen haben die Ermittlungen ergeben, dass ein Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Überfall im Juni 2025 in Berlin-Schöneberg bestehen dürfte. Mithilfe der Videoaufnahmen aus beiden Fällen fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Mann.

Am Mittwochmorgen (10.12.2025), gegen 08:35 Uhr, betrat der Tatverdächtige die Filiale der Geldtransferstelle (Western Union) in der Ludwigstraße. Unter Vorhalt einer Pistole erbeutete er Bargeld und ergriff die Flucht. Die bedrohte Angestellte des Geschäfts blieb körperlich unverletzt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen eine Vielzahl von Polizeibeamten beteiligt war, konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Die Nürnberger Kriminalpolizei führte umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durch. Eine Identifizierung des Täters gelang bislang noch nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wandten sich die Ermittler deshalb an die Öffentlichkeit.

Weitere Informationen, eine Personenbeschreibung sowie Bilder des Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/095989/index.html

Die fortdauernden Ermittlungen zeigen nun, dass ein Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Raubüberfall in Berlin-Schöneberg bestehen dürfte. Weitere Details zu diesem Fall sowie Bilder des Tatverdächtigen sind der Pressemeldung der Polizei Berlin unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2025/pressemitteilung.1572829.php

Sollten Sie Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zu seinem Aufenthaltsort geben können, teilen Sie dies bitte der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

