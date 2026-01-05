Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (13) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Unbekannte brachen am Samstagnachmittag (03.01.2026) in ein Wohnhaus in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Ansbach die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell