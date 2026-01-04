PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (12) Erneuter Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtiger festgenommen

Fürth / Zirndorf (ots)

Nach einem erneuten Überfall auf eine Tankstelle in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) am Sonntagmittag (04.01.2026) nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen im Rahmen einer größeren Fahndung im Stadtgebiet Nürnberg fest. Ein Zusammenhang zu dem Überfall am Samstagmittag (03.01.2026) in Fürth wird geprüft.

Der zunächst unbekannte Täter betrat kurz vor 11:00 Uhr die Tankstelle in der Fürther Straße am Ortsrand von Veitsbronn. Unter Androhung von Gewalt forderte er die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf verließ er mit der Tatbeute die Tankstelle und fuhr mit einem weißen Kleinwagen davon. Nachdem die Mitarbeiter einen Notruf absetzten, leitete Polizeiinspektion Zirndorf umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter ein, die von der Polizeieinsatzzentrale koordiniert wurden. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Fahndungsmaßnahmen erstreckten sich unter anderem bis ins Stadtgebiet Nürnberg, wo einer Streife der Verkehrspolizei gegen 12:00 Uhr das gesuchte Fahrzeug auffiel. Die Beamten stoppten den Wagen und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Bei ihm handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den gesuchten Tatverdächtigen des Raubüberfalls. Bei dem 28-jährigen Mann (albanisch) fanden die Beamten Beweismittel auf und stellten sie sicher.

Die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Im weiteren Verlauf werden sie vom zuständigen Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei fortgeführt. In dem Zusammenhang wird auch ein möglicher Zusammenhang zu dem gestrigen Raubüberfall auf die Tankstelle in Fürth Ronhof geprüft.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

