Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (11) Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Samstagmittag (03.01.2026) eine Tankstelle in Ronhof. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte betrat die Tankstelle in der Erlanger Straße (Höhe Friedhof Fürth) gegen 12:30 Uhr und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf verließ er das Gebäude mit der Beute, stieg in einen Pkw und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Die Polizeiinspektion Fürth leitete nach dem Notruf umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen umliegender Dienststellen nach dem flüchtigen Pkw ein - ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

männlich; etwa 30-40 Jahre alt; etwa 1,65m groß mit normaler Figur; trug eine dunkle Jacke sowie ein grünes Sweatshirt mit Kapuze und weißer Aufschrift

Der Täter fuhr nach der Tat mit einem weißen Kompakt-SUV (möglicherweise Opel Crossland) davon.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Wer hat eine wie oben beschriebene Person vor oder nach der Tat im Bereich der Tankstelle beobachtet? Wem ist kurz vor oder nach der Tat ein solches Fahrzeug in dem Bereich aufgefallen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl

