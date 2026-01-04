PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (9) Pkw erfasste Radfahrer - Wer hatte Grün?

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (02.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Leipziger Platz. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben - die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 15:15 Uhr fuhr die 23-jährige Fahrerin eines weißen BMW die Äußere Bayreuther Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Leipziger Platz bog die Frau nach links in diesen ab. Hierbei erfasste sie einen entgegenkommenden 46-jährigen Radfahrer, welcher mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Die Unfallbeteiligten gaben beide an, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

