Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (6) 50-jähriger Jascha W. aus Cadolzburg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Zirndorf (ots)
Seit Freitagmorgen (02.01.2026) wird der 50-jährige Jascha W. aus Cadolzburg (Lkrs. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Herr W. hat am Morgen gegen 08:30 Uhr sein Wohnanwesen im Cadolzburger Norden zu Fuß verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Seit Freitagabend laufen umfangreiche durch die Polizeiinspektion Zirndorf initiierte Suchmaßnahmen. Unter anderem wurde bereits mit zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst nach dem Mann gesucht. An den Suchmaßnahmen waren auch Suchhunde sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Leider konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.
Weitere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/096236/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.
