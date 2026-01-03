PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (6) 50-jähriger Jascha W. aus Cadolzburg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots)

Seit Freitagmorgen (02.01.2026) wird der 50-jährige Jascha W. aus Cadolzburg (Lkrs. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Herr W. hat am Morgen gegen 08:30 Uhr sein Wohnanwesen im Cadolzburger Norden zu Fuß verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Seit Freitagabend laufen umfangreiche durch die Polizeiinspektion Zirndorf initiierte Suchmaßnahmen. Unter anderem wurde bereits mit zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst nach dem Mann gesucht. An den Suchmaßnahmen waren auch Suchhunde sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Leider konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Weitere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/096236/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 14:02

    POL-MFR: (5) Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten - drei Tatverdächtige festgenommen

    Fürth (ots) - Drei Personen stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend (01.01.2026) die Außenspiegel von mehreren in der Fürther Südstadt geparkten Autos beschädigt zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Ein Zeuge meldete sich gegen 23:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben in der Ludwigstraße drei Personen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:44

    POL-MFR: (4) Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Hilpoltstein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (31.12.2025) versuchten zunächst Unbekannte, in ein Firmengebäude in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest. Gegen 02:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über einen möglichen Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße ein. Als sich alarmierte ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:28

    POL-MFR: (3) Tödlicher Unfall am Bahnhof Feucht-Moosbach

    Feucht (ots) - Bereits am späten Nachmittag des 21.12.2025 ereignete sich am S-Bahnhof Feucht-Moosbach (Nürnberger Land) ein tragischer Unfall. Ein 12-jähriges Mädchen wurde von einem abfahrenden Zug erfasst und erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Schwabach konnte nun die Hintergründe des Geschehens ermitteln. Am 21.12.2025 erhielt die Polizei gegen 17:30 Uhr die Mitteilung, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren