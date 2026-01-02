PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (5) Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten - drei Tatverdächtige festgenommen

Fürth (ots)

Drei Personen stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend (01.01.2026) die Außenspiegel von mehreren in der Fürther Südstadt geparkten Autos beschädigt zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurze Zeit später fest.

Ein Zeuge meldete sich gegen 23:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben in der Ludwigstraße drei Personen beobachtet habe, die gegen geparkte Autos getreten hätten. Dank der schnellen Mitteilung gelang es den verständigten Streifen der Polizeiinspektion Fürth kurz darauf, zwei Männer (18, 21) und eine Jugendliche (16) vorläufig festzunehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die drei Deutschen.

Sie stehen im Verdacht, an insgesamt neun geparkten Autos die jeweiligen Außenspiegel abgetreten zu haben. Die genaue Höhe des hierbei verursachten Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

