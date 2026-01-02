Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (2) Nach häuslichem Streit Widerstand geleistet - zwei Polizisten verletzt - Gewahrsam

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025) wurde die Polizei aufgrund einer familiären Auseinandersetzung in den Nürnberger Stadtteil Röthenbach gerufen. Als die Streifenbesatzung die Wohnung betreten wollte, leistete ein 37-jähriger Mann Widerstand und griff die Polizisten an. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Aufgrund eines Streits zwischen zwei Eheleuten war eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West gegen 18:00 Uhr in die Kavalastraße gerufen worden. Wegen des vorangegangenen Sachverhalts war es für die Beamten erforderlich, die betreffende Wohnung zu betreten und das Wohlergehen der beiden darin wohnenden Kleinkinder sicherzustellen.

Der 37-jährige deutsche Bewohner verweigerte den Beamten jedoch den Zugang zu den Wohnräumen, weshalb die Polizisten den Mann schließlich festhalten mussten. Der 37-Jährige setzte sich hierbei zur Wehr und griff die beiden Beamten derart an, dass diese Verletzungen davontrugen. Mit Unterstützung einer weiteren Streife überwältigten die Einsatzkräfte den Mann schließlich und nahmen ihn nach Entscheidung der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg bis zum nächsten Tag in Gewahrsam. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, ordnete die Ermittlungsrichterin zudem eine Blutentnahme bei ihm an.

Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Sie begaben sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

