PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (2) Nach häuslichem Streit Widerstand geleistet - zwei Polizisten verletzt - Gewahrsam

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025) wurde die Polizei aufgrund einer familiären Auseinandersetzung in den Nürnberger Stadtteil Röthenbach gerufen. Als die Streifenbesatzung die Wohnung betreten wollte, leistete ein 37-jähriger Mann Widerstand und griff die Polizisten an. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Aufgrund eines Streits zwischen zwei Eheleuten war eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West gegen 18:00 Uhr in die Kavalastraße gerufen worden. Wegen des vorangegangenen Sachverhalts war es für die Beamten erforderlich, die betreffende Wohnung zu betreten und das Wohlergehen der beiden darin wohnenden Kleinkinder sicherzustellen.

Der 37-jährige deutsche Bewohner verweigerte den Beamten jedoch den Zugang zu den Wohnräumen, weshalb die Polizisten den Mann schließlich festhalten mussten. Der 37-Jährige setzte sich hierbei zur Wehr und griff die beiden Beamten derart an, dass diese Verletzungen davontrugen. Mit Unterstützung einer weiteren Streife überwältigten die Einsatzkräfte den Mann schließlich und nahmen ihn nach Entscheidung der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg bis zum nächsten Tag in Gewahrsam. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, ordnete die Ermittlungsrichterin zudem eine Blutentnahme bei ihm an.

Die beiden verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Sie begaben sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:43

    POL-MFR: (1) Jahreswechsel 2025/2026 - Die mittelfränkische Polizei zieht Bilanz

    Mittelfranken (ots) - Die mittelfränkische Polizei bewältigte mit über 600 Einsätzen eine arbeitsintensive Silvesternacht. Dennoch zieht das Polizeipräsidium Mittelfranken eine insgesamt positive Bilanz. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken verzeichnete im Zeitraum zwischen dem 31.12.2025 (18:00 Uhr) und dem 01.01.2026 (07:00 Uhr) insgesamt 643 ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 02:10

    POL-MFR: (1226) Schwerer Verkehrsunfall auf der ST2221 - eine Person vor Ort verstorben

    Bechhofen (ots) - Am späten Dienstagabend (30.12.2025) ereignete sich auf der ST2221 zwischen Röttenbach und Heinersdorf (Lkrs. Ansbach) ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 53-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Gegen 23:05 Uhr befuhr der Fahrer (53, deutsch) eines VW die Staatsstraße 2221 zwischen Heinersdorf und ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:33

    POL-MFR: (1225) Bettler beraubt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

    Nürnberg (ots) - Nachdem am Montagmittag (29.12.2025) zwei Männer einen 66-jährigen Obdachlosen in der Nürnberger Innenstadt beraubten, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen. Gegen 11:30 Uhr saß der Obdachlose in der Krebsgasse auf dem Boden, als zwei zunächst unbekannte Männer auf ihn zukamen und sein Geld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren