POL-MFR: (1225) Bettler beraubt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nachdem am Montagmittag (29.12.2025) zwei Männer einen 66-jährigen Obdachlosen in der Nürnberger Innenstadt beraubten, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr saß der Obdachlose in der Krebsgasse auf dem Boden, als zwei zunächst unbekannte Männer auf ihn zukamen und sein Geld forderten. Während der eine Unbekannte ihn mit einem Schlagstock bedrohte, entwendete der andere das Bargeld aus der Jackentasche sowie das am Boden stehende Spendengeld. Anschließend flüchteten die Täter in ein Geschäft in der Breiten Gasse. Der 66-Jährige folgte ihnen dorthin und forderte sein Geld zurück, woraufhin die Männer erneut die Flucht ergriffen. Eine Frau beobachtete den Vorfall in dem Geschäft und verständigte die Polizei, sodass eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die beiden mutmaßlichen Räuber in unmittelbarer Nähe festnehmen konnte.

Der Bettler (rumänische Staatsangehörigkeit) erlitt keine Verletzungen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen sowie einen 24-jährigen Deutschen. Beide werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am heutigen Tag zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden Passanten, die die Tat in der Krebsgasse zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr beobachtet haben, gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

