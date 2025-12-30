PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1225) Bettler beraubt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nürnberg (ots)

Nachdem am Montagmittag (29.12.2025) zwei Männer einen 66-jährigen Obdachlosen in der Nürnberger Innenstadt beraubten, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr saß der Obdachlose in der Krebsgasse auf dem Boden, als zwei zunächst unbekannte Männer auf ihn zukamen und sein Geld forderten. Während der eine Unbekannte ihn mit einem Schlagstock bedrohte, entwendete der andere das Bargeld aus der Jackentasche sowie das am Boden stehende Spendengeld. Anschließend flüchteten die Täter in ein Geschäft in der Breiten Gasse. Der 66-Jährige folgte ihnen dorthin und forderte sein Geld zurück, woraufhin die Männer erneut die Flucht ergriffen. Eine Frau beobachtete den Vorfall in dem Geschäft und verständigte die Polizei, sodass eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die beiden mutmaßlichen Räuber in unmittelbarer Nähe festnehmen konnte.

Der Bettler (rumänische Staatsangehörigkeit) erlitt keine Verletzungen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen sowie einen 24-jährigen Deutschen. Beide werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am heutigen Tag zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden Passanten, die die Tat in der Krebsgasse zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr beobachtet haben, gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 14:26

    POL-MFR: (1224) Raub von Bargeld - Zeugen gesucht

    Uffenheim (ots) - Bereits am Donnerstag (25.12.2025) raubten vermutlich zwei Männer in Uffenheim das Bargeld aus der Geldbörse einer 21-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die 21-Jährige lief gegen 16:30 Uhr den Amtsgartenweg entlang, als zwei Männer auf sie zukamen. Die beiden Tatverdächtigen rissen die Frau mutmaßlich zu Boden und raubten Bargeld aus ihrem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:53

    POL-MFR: (1223) Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung an U-Bahnhof - Haftantrag gestellt

    Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (29.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im U-Bahnhof Wöhrder Wiese in Nürnberg. Ein 30-Jähriger konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Geschehens. Gegen 08:45 Uhr geriet ein 30-jähriger Iraner am Bahnsteig im U-Bahnhof Wöhrder Wiese mit einem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:22

    POL-MFR: (1222) Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Kelleraufbruch festgenommen

    Fürth (ots) - In der Nacht von Montag (29.12.2025) auf Dienstag (30.12.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Stadtteil Hardhöhe zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch fest. Gegen einen der Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Gegen 00:20 Uhr überraschte ein Bewohner zwei Personen, die sich mutmaßlich gewaltsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren