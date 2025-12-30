Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1222) Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Kelleraufbruch festgenommen

Fürth (ots)

In der Nacht von Montag (29.12.2025) auf Dienstag (30.12.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Stadtteil Hardhöhe zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch fest. Gegen einen der Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag.

Gegen 00:20 Uhr überraschte ein Bewohner zwei Personen, die sich mutmaßlich gewaltsam Zugang zu Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße verschafften. Dem Zeugen gelang es, einen der Tatverdächtigen, einen 16-jährigen Deutschen, bis zum Eintreffen der alarmierten Streife der Polizeiinspektion Fürth festzuhalten.

Dem zweiten Tatverdächtigen, einem 19-jährigen Deutschen, gelang zunächst die Flucht. Einsatzkräfte ermittelten den Flüchtigen jedoch kurze Zeit später und nahmen ihn noch in derselben Nacht vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 19-Jährigen Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Den 16-Jährigen übergaben die Beamten seinen Erziehungsberechtigten. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Ein Entwendungsschaden entstand nicht.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

