Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1221) Drei Minderjährige bei Aufbruchversuch an Zigarettenautomaten festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (28.12.2025) auf Montag (29.12.2025) versuchten mutmaßlich drei Personen, einen Zigarettenautomaten im Nürnberger Gemeindeteil Kornburg aufzubrechen. Einsatzkräfte nahmen vor Ort drei Minderjährige vorläufig fest.

Gegen 00:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, dass sich drei bislang unbekannte Personen an einem Zigarettenautomaten in der Kornburger Straße zu schaffen machten. Die Täter versuchten, den Automaten mithilfe einer Flex gewaltsam zu öffnen.

Alarmierte Streifen nahmen vor Ort zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sowie einen 14-jährigen Jugendlichen vorläufig fest. Bei dem 14-Jährigen fanden die Einsatzkräfte neben einem Einhandmesser auch ein Brecheisen auf. Die Tatverdächtigen räumten zudem ein, vor einigen Wochen einen Kaugummiautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld sowie Kaugummis entwendet zu haben.

Alle drei übergaben die Beamten anschließend an ihre Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

