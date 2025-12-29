PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1220) Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberger Südstadt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Freitagnacht (26.12.2025) wurde ein 17-Jähriger im Nürnberger Süden von einem Unbekannten am Hals verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 23:30 Uhr auf einem kleinen Fußweg neben der Mittelschule im Bereich der Galgenhofstraße auf. Ein Mann schlug ihm plötzlich mit einem Gegenstand gegen den Hals und flüchtete. Beamte der Bundespolizei wurden auf den Jugendlichen aufmerksam und versorgten seine Halsverletzung. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Nun ermittelt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

