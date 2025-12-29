Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1220) Versuchtes Tötungsdelikt in Nürnberger Südstadt - Zeugenaufruf

Freitagnacht (26.12.2025) wurde ein 17-Jähriger im Nürnberger Süden von einem Unbekannten am Hals verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 23:30 Uhr auf einem kleinen Fußweg neben der Mittelschule im Bereich der Galgenhofstraße auf. Ein Mann schlug ihm plötzlich mit einem Gegenstand gegen den Hals und flüchtete. Beamte der Bundespolizei wurden auf den Jugendlichen aufmerksam und versorgten seine Halsverletzung. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Nun ermittelt die Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

