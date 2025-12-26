PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1217) Einbruch in Feuerwehrhaus in Stein - Zeugen gesucht

Stein (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag (23.12.2025), 12:00 Uhr bis Mittwochnachmittag (24.12.2025), 13:30 Uhr, brachen Unbekannte in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr in Stein (Weihersbuch) ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge stellte am 24.12.2025, gegen 13:30 Uhr fest, dass in das Feuerwehrhaus im Schulweg eingebrochen worden war. Am Haupteingang bemerkte er ein eingschlagenes Fenster, die Rollos eines Feuerwehrfahrzeugs standen offen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter eine Motorsäge aus dem Gerätehaus.

Angaben zum genauen Entwendungs- bzw. Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die örtlich zuständige Polizeiinspektion Stein. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911/967824-0

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren