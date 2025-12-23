Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1214) Explosion auf Parkhausdeck - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

In der Montagnacht (22.12.2025) kam es auf dem Parkdeck eines Parkhauses in Ansbach zu einer Explosion. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am 22.12.2025, gegen 22:05 Uhr, rief ein Zeuge den Notruf und teilte mit, dass er auf dem Parkdeck des Parkhauses in der Feuerbachstraße eine Explosion mit einer etwa sechs bis sieben Meter hohen Flamme beobachtet habe.

Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte keine tatverdächtigen Personen mehr auf dem Parkdeck feststellen. Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, konnten keine sachdienlichen Hinweise geben. Sie hatten jedoch einen lauten Knall gehört.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte noch in der Nacht die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und eine Spurensicherung durch. Auf dem Parkdeck kam es zu keinen größeren Beschädigungen. Es wurden jedoch Überreste von Pyrotechnik und einer Flüssigkeit festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der Tatörtlichkeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Personen mit mit Flüssigkeit gefüllten Behältnissen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem unsachgemäßen Gebrauch oder Experimenten mit Pyrotechnik. Dies kann zu gefährlichen bis tödlichen Verletzungen führen und empfindliche Strafen nach sich ziehen.

