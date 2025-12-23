PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1214) Explosion auf Parkhausdeck - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

In der Montagnacht (22.12.2025) kam es auf dem Parkdeck eines Parkhauses in Ansbach zu einer Explosion. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am 22.12.2025, gegen 22:05 Uhr, rief ein Zeuge den Notruf und teilte mit, dass er auf dem Parkdeck des Parkhauses in der Feuerbachstraße eine Explosion mit einer etwa sechs bis sieben Meter hohen Flamme beobachtet habe.

Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte keine tatverdächtigen Personen mehr auf dem Parkdeck feststellen. Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, konnten keine sachdienlichen Hinweise geben. Sie hatten jedoch einen lauten Knall gehört.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte noch in der Nacht die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und eine Spurensicherung durch. Auf dem Parkdeck kam es zu keinen größeren Beschädigungen. Es wurden jedoch Überreste von Pyrotechnik und einer Flüssigkeit festgestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der Tatörtlichkeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Personen mit mit Flüssigkeit gefüllten Behältnissen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem unsachgemäßen Gebrauch oder Experimenten mit Pyrotechnik. Dies kann zu gefährlichen bis tödlichen Verletzungen führen und empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:34

    POL-MFR: (1213) Brand eines Einfamilienhauses - hoher Sachschaden

    Gerhardshofen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (23.12.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Feuer aus. Der Sachschaden dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Eine Frau, die gegen 04:00 Uhr zur Arbeit fuhr, bemerkte im Vorbeifahren an einem Einfamilienhaus "In den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren