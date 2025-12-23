Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1211) Brand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Wie mit der Meldung 1198 vom 20.12.2025 berichtet, ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Das Nürnberger Fachkommissariat für Branddelikte geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Am 19.12.2025, gegen 23:15 Uhr, wurde ein Balkonbrand im 1.OG des Wohnanwesens in der Köhnstraße gemeldet. Der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand dürfte ein aus dem Innenhof des Wohnkomplexes auf den Balkon im ersten Obergeschoss geworfener pyrotechnischer Gegenstand den Brand ausgelöst haben.

Zeugen gaben an, dass sie unmittelbar vor dem Brandgeschehen Kinder oder Jugendliche im Hinterhof sahen, die Feuerwerkskörper entzündeten und anschließend schnell aus dem Innenhof in Richtung Allersberger Straße davonliefen. Die Personen könnten sich bereits zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr im Bereich der Tatörtlichkeit aufgehalten haben.

In der Nähe der Brandörtlichkeit wurden zudem abgebrannte Wunderkerzen aufgefunden.

Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell