Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1209) Psychisch auffälliger Mann löste in Erlangen Polizeieinsatz aus
Erlangen (ots)
Am Sonntagnachmittag (21.12.2025) kam es in Erlangen zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 37-jähriger Mann hatte zuvor auf der Straße herumgeschrien und sich dann in seinem Haus verschanzt.
Gegen 14:30 Uhr schrie ein 37-jähriger Deutscher im Espenweg herum, schlug auf seinen Pkw ein und lief dann zu seinem Anwesen zurück. Nachbarn, die den massiven Wutausbruch wahrnahmen, brachten die übrigen Familienmitglieder des Mannes in Sicherheit und verständigten die Polizei.
Da eine Kontaktaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen scheiterte, wurden weitere Einsatzkräfte der Polizei hinzugezogen. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 37-jährige Mann kurze Zeit später vorläufig fest. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Aufgrund seiner akuten psychischen Auffälligkeiten wurde der 37-Jährige in eine Fachklinik gebracht.
