Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1206) Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel 2025/2026 - Erreichbarkeit der Pressestelle

  • Bild-Infos
  • Download

Mittelfranken (ots)

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemeldungen besinnliche und friedvolle Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2026.

Über den Jahreswechsel hinweg ist die Pressestelle wie folgt unter der gewohnten Rufnummer erreichbar:

Freitag, 26.12.2025 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Montag, 29.12.2025 von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr Dienstag, 30.12.2025 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr Donnerstag, 01.01.2026 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Freitag, 02.01.2026 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr Sonntag, 04.01.2026 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Montag, 05.01.2026 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr Dienstag, 06.01.2026 (nicht besetzt)

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

