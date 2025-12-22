POL-MFR: (1208) Kamera zeigte vermeintlich Einbrecher - Krippenfigur löste Polizeieinsatz aus

Polizeipräsidium Mittelfranken

Das Bild einer privaten Überwachungskamera einer Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt löste am Samstagvormittag (20.12.2025) einen Polizeieinsatz aus. Der vermeintliche Einbrecher stellte sich als Hirte heraus und war eine Holzfigur einer Weihnachtskrippe.

Gegen 09:30 Uhr sah eine Frau über ihre private Videoüberwachung eine Person in ihrem Haus. Sie vermutete einen Einbruch und alarmierte folgerichtig die Polizei über den Notruf 110. Während die Disponenten in der Einsatzzentrale umgehend eine Streife der zuständigen Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch zum Einsatzort schickten, versuchten sie über die Mitteilerin weitere Informationen zu dem möglichen Einbruch zu erhalten. Hierfür ließen sie sich von der Frau einen Screenshot der Überwachungskamera zuschicken. Das Bild zeigte tatsächlich vermeintlich eine Person in einem Wohnzimmer. Wenige Minuten später kam jedoch die Rückmeldung der Streife, dass an dem Haus weder Einbruchsspuren noch unbefugte Personen feststellbar waren.

Zu diesem Zeitpunkt kam bei einer Disponentin in der Einsatzzentrale bei näherer Betrachtung des Bildes der Verdacht auf, dass es sich bei der Person möglicherweise nicht um einen Einbrecher, sondern um eine Krippenfigur handeln könnte. Mit diesem Verdacht konfrontiert, reagierte die Mitteilerin erleichtert und erinnerte sich, dass sie kurz vor dem Verlassen des Hauses die Krippe umgestellt hatte. Der Hirte mit geschultertem Schaf war dabei offenbar direkt vor die Kamera geraten.

Die Frau entschuldigte sich daraufhin mehrfach bei den Beamten der Einsatzzentrale. Diese sahen hierfür gar keinen Anlass und versichterten, dass man im Zweifel lieber einmal zu oft als zu selten anrufen sollte.

