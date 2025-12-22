Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1207) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

In der Nacht von Freitag (19.12.2025) auf Samstag (20.12.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Weihenzell (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 17:00 Uhr (Fr) bis 02:30 Uhr (Sa) über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Anwesen am Finkenweg. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Der genaue Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

