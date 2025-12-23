PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MFR: (1215) Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Nürnberg - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am heutigen Dienstagabend (23.12.2025) überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte betrat gegen 18:05 Uhr den Discounter in der Zerzabelshofer Hauptstraße (beim Zabo-Kreisel), bedrohte das Kassenpersonal mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Anschließend verließ er die Filiale und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Beschreibung des Mannes:

Ca. 40 bis 50 Jahre, ca. 170 cm, ca. 75 - 90 kg, sprach deutsch mit Akzent. Er trug eine dunkle, ca. bis zu den Oberschenkeln reichende Jacke (wiederholender Aufdruck rot/gelb am unteren Rand der Jacke), eine dunkle Cargohose mit vielen Taschen. Eventuell könnte er zudem einen Kapuzenpullover getragen haben. Dies ist jedoch nicht gesichert.

Erkenntnisse zur verwendeten Waffe liegen nicht vor. Unmittelbar nach dem eigenhenden Notruf wurde eine Fahndung eingeleitet. In diese war neben zahlreichen uniformierten Streifen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund eingebunden. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bisher jedoch ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Zudem warnen die Beamten davor, einen mutmaßlich Tatverdächtigen selbst bzw. direkt anzusprechen; er könnte bewaffnet sein.

