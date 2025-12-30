Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1224) Raub von Bargeld - Zeugen gesucht

Uffenheim (ots)

Bereits am Donnerstag (25.12.2025) raubten vermutlich zwei Männer in Uffenheim das Bargeld aus der Geldbörse einer 21-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die 21-Jährige lief gegen 16:30 Uhr den Amtsgartenweg entlang, als zwei Männer auf sie zukamen. Die beiden Tatverdächtigen rissen die Frau mutmaßlich zu Boden und raubten Bargeld aus ihrem Geldbeutel. Während der Tat bedrohten die beiden 23-jährigen Deutschen, die der Geschädigten namentlich bekannt waren, die Frau zusätzlich. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt und alarmierte die Polizei.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell