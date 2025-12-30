PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1224) Raub von Bargeld - Zeugen gesucht

Uffenheim (ots)

Bereits am Donnerstag (25.12.2025) raubten vermutlich zwei Männer in Uffenheim das Bargeld aus der Geldbörse einer 21-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die 21-Jährige lief gegen 16:30 Uhr den Amtsgartenweg entlang, als zwei Männer auf sie zukamen. Die beiden Tatverdächtigen rissen die Frau mutmaßlich zu Boden und raubten Bargeld aus ihrem Geldbeutel. Während der Tat bedrohten die beiden 23-jährigen Deutschen, die der Geschädigten namentlich bekannt waren, die Frau zusätzlich. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt und alarmierte die Polizei.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:53

    POL-MFR: (1223) Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung an U-Bahnhof - Haftantrag gestellt

    Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (29.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im U-Bahnhof Wöhrder Wiese in Nürnberg. Ein 30-Jähriger konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Geschehens. Gegen 08:45 Uhr geriet ein 30-jähriger Iraner am Bahnsteig im U-Bahnhof Wöhrder Wiese mit einem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:22

    POL-MFR: (1222) Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Kelleraufbruch festgenommen

    Fürth (ots) - In der Nacht von Montag (29.12.2025) auf Dienstag (30.12.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Stadtteil Hardhöhe zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch fest. Gegen einen der Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag. Gegen 00:20 Uhr überraschte ein Bewohner zwei Personen, die sich mutmaßlich gewaltsam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren