Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1226) Schwerer Verkehrsunfall auf der ST2221 - eine Person vor Ort verstorben

Bechhofen (ots)

Am späten Dienstagabend (30.12.2025) ereignete sich auf der ST2221 zwischen Röttenbach und Heinersdorf (Lkrs. Ansbach) ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 53-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Gegen 23:05 Uhr befuhr der Fahrer (53, deutsch) eines VW die Staatsstraße 2221 zwischen Heinersdorf und Röttenbach. Zum selben Zeitpunkt war auf der Staatsstraße auch ein 18-jähriger Rumäne mit seinem Audi und einer 15-jährigen Beifahrerin unterwegs. Welches Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt in welche Fahrtrichtung gefahren ist, konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 53-jährige Fahrer des VW, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Insassen des Audi wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Feuchtwangen führen zur Stunde (Stand: 02:00 Uhr) die Unfallaufnahme durch. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ist die Staatsstraße derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Polizeipräsidium Mittelfranken
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken

