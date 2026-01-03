PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (7) Spontanversammlung in Nürnberg am 03.01.2026

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (03.01.2026) kam es anlässlich der aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela zu einer Spontanversammlung im Nürnberger Stadtgebiet. Insgesamt wurden rund 100 Teilnehmer gezählt.

Ab etwa 18:00 Uhr fanden sich mehrere Personen am Rosa-Luxemburg-Platz ein und gaben an, anlässlich des US-Angriffs auf Venezuela eine Demonstration abhalten zu wollen. Nach einer zunächst stationären Kundgebung setzten sich die in der Spitze rund 100 Teilnehmer ab 18:30 Uhr als Aufzug in Bewegung. Dieser führte über den Marientor-/Königstorgraben sowie den Bahnhofsplatz in die Gleißbühlstraße. Hier wurde die Versammlung gegen 18:50 Uhr von den Teilnehmern beendet.

Zu versammlungsbezogenen Störungen kam es nicht. Der Einsatz wurde unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit Hilfe meherer Einsatzkräfte umliegender Nürnberger Dienststellen betreut.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 09:28

    POL-MFR: (6) 50-jähriger Jascha W. aus Cadolzburg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Zirndorf (ots) - Seit Freitagmorgen (02.01.2026) wird der 50-jährige Jascha W. aus Cadolzburg (Lkrs. Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Herr W. hat am Morgen gegen 08:30 Uhr sein Wohnanwesen im Cadolzburger Norden zu Fuß verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Seit Freitagabend laufen umfangreiche durch die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:02

    POL-MFR: (5) Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten - drei Tatverdächtige festgenommen

    Fürth (ots) - Drei Personen stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend (01.01.2026) die Außenspiegel von mehreren in der Fürther Südstadt geparkten Autos beschädigt zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Ein Zeuge meldete sich gegen 23:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er soeben in der Ludwigstraße drei Personen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:44

    POL-MFR: (4) Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Hilpoltstein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (31.12.2025) versuchten zunächst Unbekannte, in ein Firmengebäude in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige fest. Gegen 02:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über einen möglichen Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße ein. Als sich alarmierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren