Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (14) Mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen

Nürnberg (ots)

Der Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass am Samstagabend (03.01.2026) ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Nürnberger Innenstadt gestoppt werden konnte. Die Polizei nahm einen 38-jährigen Tatverdächtigen fest.

Die Zeugin meldete sich gegen 20:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sie soeben im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche einen Mann beobachtet habe, der gerade ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen habe. Der Dieb befände sich noch in der Nähe.

Dank der übermittelten Personenbeschreibung nahm eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen kurze Zeit später am U-Bahngleis vorläufig fest. Die Beamten stellten das augenscheinlich gestohlene Fahrrad sicher. Der 38-jährige Deutsche muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

