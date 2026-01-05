Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (14) Mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen
Nürnberg (ots)
Der Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass am Samstagabend (03.01.2026) ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Nürnberger Innenstadt gestoppt werden konnte. Die Polizei nahm einen 38-jährigen Tatverdächtigen fest.
Die Zeugin meldete sich gegen 20:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sie soeben im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche einen Mann beobachtet habe, der gerade ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen habe. Der Dieb befände sich noch in der Nähe.
Dank der übermittelten Personenbeschreibung nahm eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen kurze Zeit später am U-Bahngleis vorläufig fest. Die Beamten stellten das augenscheinlich gestohlene Fahrrad sicher. Der 38-jährige Deutsche muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.
Erstellt durch: Christian Seiler
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell