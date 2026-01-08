PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (21) Mann leistet nach Schlägerei Widerstand - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.01.2025) kam es in der Nürnberger Innenstadt an einer Straßenbahnhaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Tatverdächtigen leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht.

Gegen 13:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern an der Straßenbahnhaltestelle Am Plärrer. Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte traf kurz darauf vor Ort auf die beiden Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Deutschen und einen 42-jährigen Syrer.

Der 32-jährige, alkoholisierte Tatverdächtige zeigte sich äußerst aggressiv, spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten und beleidige diese. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und trat unter anderem einen Polizeibeamten. Dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Da sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Einsatzkräfte im Anschluss in eine Fachklinik.

Der 32-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

