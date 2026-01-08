Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (23) Falschfahrer auf der Südwesttangente festgenommen - Geschädigte gesucht

Fürth (ots)

Am Donnerstagmittag (08.01.2025) war auf der Südwesttangente ein Falschfahrer unterwegs, dem mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Polizei konnte den 81-jährigen Mann schließlich stoppen. Die Verkehrspolizei bittet Geschädigte, sich zu melden.

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer wandten sich gegen 12:45 Uhr an die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilten mit, dass auf der Südwesttangente ein Falschfahrer in einem Opel in Richtung Neustadt an der Aisch unterwegs sei.

Alarmierte Streifen der Verkehrspolizeien Nürnberg und Fürth sowie der Polizeiinspektion Fürth und Zirndorf fahndeten umgehend nach dem Fahrzeug. Den Beamten gelang es kurz darauf, den Opel zu lokalisieren und schließlich anzuhalten, nachdem dieser die Südwesttangente an der Abfahrt 'Langenzenn-Ost' verlassen hatte.

Am Steuer saß ein 81-jähriger Deutscher, der auf die Einsatzkräfte einen stark verwirrten Eindruck machte. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser bereits an der Auffahrt 'Großhabersdorf' auf die Südwesttangente aufgefahren war. Zudem hatten sich mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, die einen Zusammenstoß mit dem Opel nur durch Ausweichen vermeiden konnten.

Die Polizisten nahmen den 81-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten dessen Führerschein. Er muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Die damit verbundenen Ermittlungen übernimmt die Verkehrspolizei Fürth. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Opel gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0911 9739970 zu melden.

