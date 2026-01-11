Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (25) Zivilstreife nahm mutmaßlichen Drogendealer fest

Nürnberg (ots)

Am Freitag (09.01.2026) nahm eine Zivilstreife der Polizei in der Nürnberger Innenstadt einen Mann fest. Der 24-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er einer anderen Person offensichtlich eine illegale Kräutermischung verkauft hatte.

Die Zivilstreife der Verkehrspolizei Nürnberg hielt sich um kurz nach 10:00 Uhr im Bereich des Spittlertorzwingers auf. Dort fiel den Beamten ein 24-Jähriger Mann auf, der einem anderen Mann eine Verpackung überreichte und hierfür zeitgleich Bargeld erhielt.

Als die Polizisten die beiden Männer kontrollieren wollten, versuchte der mutmaßliche Drogendealer die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch aufgehalten werden. Da sich der 24-Jährige vehement gegen seine Festnahme wehrte, mussten die Beamten ihn überwältigten und ihm Handfesseln anlegen. Dabei erlitt der Tatverdächtige leichte Verletzungen. Indes nutzte der mutmaßliche Käufer die Situation, um unerkannt zu entkommen.

Bei einer Durchsuchung des festgenommenen 24-Jährigen fanden die Polizisten eine geringe Menge einer illegalen Kräutermischung sowie Bargeld. Gegen den Deutschen leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell