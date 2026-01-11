PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (25) Zivilstreife nahm mutmaßlichen Drogendealer fest

Nürnberg (ots)

Am Freitag (09.01.2026) nahm eine Zivilstreife der Polizei in der Nürnberger Innenstadt einen Mann fest. Der 24-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er einer anderen Person offensichtlich eine illegale Kräutermischung verkauft hatte.

Die Zivilstreife der Verkehrspolizei Nürnberg hielt sich um kurz nach 10:00 Uhr im Bereich des Spittlertorzwingers auf. Dort fiel den Beamten ein 24-Jähriger Mann auf, der einem anderen Mann eine Verpackung überreichte und hierfür zeitgleich Bargeld erhielt.

Als die Polizisten die beiden Männer kontrollieren wollten, versuchte der mutmaßliche Drogendealer die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch aufgehalten werden. Da sich der 24-Jährige vehement gegen seine Festnahme wehrte, mussten die Beamten ihn überwältigten und ihm Handfesseln anlegen. Dabei erlitt der Tatverdächtige leichte Verletzungen. Indes nutzte der mutmaßliche Käufer die Situation, um unerkannt zu entkommen.

Bei einer Durchsuchung des festgenommenen 24-Jährigen fanden die Polizisten eine geringe Menge einer illegalen Kräutermischung sowie Bargeld. Gegen den Deutschen leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 12:33

    POL-MFR: (24) Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Kleinschwarzenlohe

    Schwabach (ots) - Am frühen Samstagmorgen (10.01.2026) kam es bei einer Person im psychischen Ausnahmezustand im Wendelsteiner Gemeindeteil Kleinschwarzenlohe (Lkrs. Roth) zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Als der 25-jährige Mann die Beamten mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer bedrohte, mussten die Einsatzkräfte von der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:04

    POL-MFR: (23) Falschfahrer auf der Südwesttangente festgenommen - Geschädigte gesucht

    Fürth (ots) - Am Donnerstagmittag (08.01.2026) war auf der Südwesttangente ein Falschfahrer unterwegs, dem mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Polizei konnte den 81-jährigen Mann schließlich stoppen. Die Verkehrspolizei bittet Geschädigte, sich zu melden. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer wandten sich gegen 12:45 Uhr an die Einsatzzentrale der mittelfränkischen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:37

    POL-MFR: (22) Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Freitag (02.01.2026) bis Sonntag (04.01.2026) im Stadtteil Galgenhof einen geparkten Pkw beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise. Der graue Audi A6 war zwischen Freitag (02.01.2026) und Sonntag (04.01.2026) in der Bulmannstraße, Ecke Wendlerstraße, geparkt. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren