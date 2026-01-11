PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (28) Mann wollte Streit schlichten - Jugendlicher schlug mit Schlagring zu

Zirndorf (ots)

Ein Mann, der in der Nacht zu Samstag (10.01.2026) einen Streit in Zirndorf schlichten wollte, wurde selbst zum Opfer von Gewalt. Ein Jugendlicher verletzte den 50-jährigen unter anderem mit einem Schlagring.

Ein Anwohner der Vogelherdstraße war gegen 00:15 Uhr auf eine Streitigkeit zwischen einem Jugendlichen und dessen Freundin aufmerksam geworden. Als der 50-Jährige sich auf die Straße begab, um dazwischenzugehen, ging der 15-Jährige auf den Mann los. Der Jugendliche schlug dem 50-Jährigen mit einem Schlagring zweimal ins Gesicht. Trotz entsprechender Verletzungen gelang es dem Mann in der Folge, den Jugendlichen zu überwältigen und diesen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten, obwohl der 15-jährigen diesem in dieser Situation auch in die Hand biss.

Eine Streife der Polizeiinspektion Zirndorf nahm den 15-Jährigen fest. Der verletzte 50-jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchführung einer Blutentnahme bei dem Jugendlichen an. Der 15-jährige Deutsche muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Außerdem verhielt sich der Jugendliche auch gegenüber den Polizeibeamten fortwährend aggressiv. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte wiederholt und spuckte eine Beamtin an. Letztlich musste der 15-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

