Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Drei Verletzte bei Unfall - Feuerwehr rettet Schwerverletzte aus Wrack

Neunkirchen (ots)

Eine schwer verletzte Frau musste die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen nach einem Verkehrsunfall auf einer Hauptverkehrskreuzung in der Neunkircher Innenstadt am frühen Montagmorgen, 15. Dezember aus einem Autowrack retten. Auf der Kreuzung Gustav-Regler-Straße mit der Linden- und der Peter-Neuber-Allee waren gegen 6:15 Uhr zwei Autos miteinander kollidiert. Zwei weitere Frauen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Auf der zentralen Kreuzung nahe des zentralen Stummplatzes stießen im aufkommenden Berufsverkehr ein silberner Volkswagen Golf und ein blauer Dacia Logan miteinander zusammen. Die beiden 57 und 56 Jahre alten Fahrerinnen des VW und des Dacia erlitten durch den Unfall nur leichte Verletzungen und konnten die Autowracks sogar noch selbstständig verlassen. Die 60-jährige Beifahrerin im Golf hingegen wurde weitaus schwerer verletzt. Sie wurde zwar nicht eingeklemmt, konnte das Wrack jedoch aufgrund ihrer Verletzungen und der Unfallschäden nicht mehr aus eigener Kraft verlassen.

Den Unfallopfern eilten die Feuerwehr Neunkirchen mit Kräften aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wiebelskirchen, zwei Rettungswagen von Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund sowie die Polizei zu Hilfe. Nach der Absicherung der Unfallstelle und der medizinischen Erstversorgung aller drei Unfallopfer konzentrierten sich Feuerwehr und Rettungsdienst voll und ganz auf die Befreiung der schwerverletzten Beifahrerin aus dem Volkswagen. In enger Rücksprache zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr wurde die Verletzte so schonend wie möglich aus dem Wrack befreit. Für die Rettung der Frau entschieden sich die Hilfskräfte für den Weg durch den Kofferraum. Diese auch "Tunneln" genannte Variante ermöglicht eine schnelle und effiziente Rettung durch das nicht beschädigte Fahrzeugheck. Um den Rettungsweg freizumachen mussten die Feuerwehrleute lediglich mit hydraulischem Rettungsgerät die Lehne der Rücksitzbank entfernen. Danach konnte die Frau schon auf einem speziellen Rettungsbrett sorgsam aus dem Wrack gerettet werden. Wie auch die beiden leicht verletzten Fahrerinnen wurde auch die schwerverletzte Beifahrerin nach ihrer Rettung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schon nach einer knappen Stunde konnte die Feuerwehr Neunkirchen gegen 7:20 Uhr ihren Einsatz wieder beenden. Sie befand sich mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei nahm noch vor Ort Ermittlungen zur Unfallursache auf und sicherte bis zum Eintreffen eines Bergungsunternehmens ab. Während des Rettungseinsatzes kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen, zeitweise musste die Gustav-Regler-Straße in Richtung Westspange für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell