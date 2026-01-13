PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (33) Tatverdächtiger nach Firmeneinbruch festgenommen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (13.01.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West im Nürnberger Stadtteil Höfen einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch vorläufig fest. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei über den Polizeinotruf und teilte mit, dass sich mutmaßlich zwei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sigmundstraße verschafft hätten. Daraufhin umstellten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West das Gebäude und stellten ein aufgehebeltes Fenster fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes nahmen die Einsatzkräfte einen 34-jährigen Tatverdächtigen (türkisch/spanisch) vorläufig fest. Ein mutmaßlicher weiterer Täter konnte zuvor unerkannt fliehen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der mehrere Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.

Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 34-Jährigen Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 00:01

    POL-MFR: (32) Schwerer Verkehrsunfall auf der B25 - eine Person verstorben

    Schopfloch (ots) - Am Montagabend (12.01.2026) ereignete sich auf der Bundesstraße 25 bei Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Infolge des Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge verstarb ein 35-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus. Gegen 18:30 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Motorrad auf der B25 zwischen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 16:15

    POL-MFR: (31) Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

    Feucht (ots) - Am Montagnachmittag (12.01.2026) ereignete sich auf der BAB A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet ins Schlingern und erfasste zwei Pkw. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:01

    POL-MFR: (30) Nach Diebstahl geflüchtet - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagvormittag (10.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann Zigaretten aus einem Kiosk im Nürnberger Stadtteil Neuröthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 08:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk im Röthenbacher Einkaufszentrum in der Dombühler Straße. Er ließ sich vom 47-jährigen Verkäufer (deutsch) Zigaretten aushändigen und flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren