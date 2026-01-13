PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (34) Bewaffneter Überfall auf Schreibwarenladen - Täter flüchtig

Nürnberg (ots)

Am Montagnachmittag (12.01.2026) überfiel ein bislang unbekannter Mann einen Schreibwarenladen in der Nürnberger Gartenstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 17:15 Uhr das Geschäft in der Valentin-Dretzel-Straße, ging auf die 54-jährige Angestellte (deutsch) zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin dem Unbekannten das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in Richtung Paumannstraße.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie weiterer Dienststellen veranlassten umgehend Fahndungsmaßnahmen. Diese führten bislang nicht zur Festnahme des Mannes, von dem folgende Beschreibung vorliegt:

Männlich, kräftige Figur, trug eine schwarze FFP2-Maske, unter der ein Bart zu erkennen war; dunkle Bekleidung, Wollmütze, schwarze Sonnenbrille.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

   - Wer hat den Überfall beobachtet?
   - Wer hat den Täter vor oder nach der Tat gesehen?
   - Wer kann Angaben zum weiteren Fluchtweg des Mannes machen?
   - Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr entgegen. Achtung: Der Täter könnte bewaffnet sein! Bei Antreffen bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen!

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

