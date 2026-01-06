Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungen bei der Sparkasse/Ermittlungen nach Einbruch dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen am 29. Dezember 2025 hat die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Am heutigen Dienstag, 6. Januar 2025, werden seit 16.25 Uhr die Geschäftsräume in der betroffenen Filiale an der Nienhofstraße in Buer durchsucht. Den dazu notwendigen Beschluss hat die zuständige Staatsanwaltschaft Essen bei Gericht beantragt. Das Gericht hat diesem Antrag entsprochen. Ziel der Durchsuchung ist die Sicherstellung von Datenträgern sowie notwendigen Kundendaten. Die Ermittlungen dauern weiter an. Hinweise zu der Tat werden nach wie vor unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell