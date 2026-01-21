PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Kind stürzt bei Unfall über die Motorhaube eines Autos und wird leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (20.01.) befuhr eine 47-jährige Hagenerin die Hestertstraße mit ihrem Ford, als es zum Zusammenstoß mit einem Kind kam. Die Frau wollte gegen 14:40 Uhr in die Schlesierstraße einbiegen. Beim Erreichen der Kreuzung nahm sie den Jungen wahr, der mit seinem Fahrrad auf die Kreuzung (Hestertstraße/Schlesierstraße/Sachsenstraße) zufuhr. Die Ford-Fahrerin habe nach eigenen Angaben vor dem Abbiegevorgang angehalten. Nachdem ihr Pkw zum Stillstand kam, habe der Junge, der die Schlesierstraße linksseitig auf der Fahrbahn in Richtung Hestertstraße befuhr, plötzlich gebremst. Er konnte nicht mehr rechtzeitig mit seinem Fahrrad anhalten, stieß mit dem Ford zusammen und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Der 12-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er gab an, dass er das Auto zu spät gesehen habe. Als er gebremst habe, sei es bereits zu spät gewesen. Der 12-Jährige wurde von seiner Mutter an der Unfallstelle abgeholt. (arn)

