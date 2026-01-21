Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht und meldet sie der Polizei

Hagen-Eilpe (ots)

Auf einem Parkplatz an der Eilper Straße stieß ein Fahrer am Dienstagnachmittag (20.01.2026) mit seinem Wagen gegen ein anderes geparktes Auto und flüchtete anschließend. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und meldete ihn der Polizei.

Ein Fahrer beabsichtigte um etwa 16.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz B 170 den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Richtung Hasselstraße zu verlassen und kollidierte dabei mit dem Außenspiegel eines geparkten Audi A3. Dabei wurde der Spiegel des Mercedes umgeklappt. Daraufhin stieg die Beifahrerin des Unfallverursachers aus und klappte den Spiegel wieder in die ursprüngliche Position zurück. Anschließend fuhr der Mercedes davon. Ein aufmerksamer 27-Jähriger beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen des Mercedes und meldete seine Beobachtungen der Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Unfall vor Ort auf und stellten fest, dass der Außenspiegel stark beschädigt worden war. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und kontaktierten den Halter des Mercedes. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

