POL-HA: Stalking und üble Nachrede: Frau zeigt ihren Ex-Partner an

Hagen-Boele (ots)

Nachdem eine Frau sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hatte, stalkt der 45-Jährige sie und verbreitet Unwahrheiten in ihrem Umfeld.

Im Dezember hatte sich die Frau aus Boele von dem 45-Jährigen getrennt und weiteren Kontakt zu ihm verweigert. Dennoch meldete sich der Mann immer wieder bei ihr und bedrängte sie, obwohl sie ihn bereits auf verschiedenen Kommunikationskanälen blockiert hatte. Zudem kontaktierte er ihr Umfeld, unter anderem ihren Arbeitgeber, und verbreitete Gerüchte über sie und ihre Familie. Die Frau schilderte die Vorkommnisse schließlich der Polizei, die eine Anzeige wegen Nachstellung und übler Nachrede fertigte. Weitere Maßnahmen zum Schutz der Frau werden nun geprüft. (rst)

