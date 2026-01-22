PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: 48-Jähriger wirft Müll in Fußgängerzone, kommt Platzverweis nicht nach und muss ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwoch (21.01.2026) einen 48 Jahre alten Mann in Gewahrsam, der in der Innenstadt Müll auf die Straße warf, einem Platzverweis nicht nachkam und sich uneinsichtig zeigte.

Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsamtes trafen den Mann gegen 10.30 Uhr in der Fußgängerzone in der Elberfelder Straße an. Dort warf der Mann Müll auf den Boden. Als die städtischen Mitarbeitenden den Mann ansprachen, beleidigte und bedrohte er sie. Der 48-Jährige erhielt einen Platzverweis. Wenig später wurde er erneut in der Fußgängerzone angetroffen und entsorgte seinen Müll wieder illegal auf dem Gehweg. Polizeibeamte unterstützten den Einsatz des Ordnungsamtes. Der polizeibekannte Mann wurde gegenüber den Beamten laut und zeigte sich uneinsichtig. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam und weitere Ordnungswidrigkeiten verhindert werden sollten, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

