POL-HA: Einbrecher durchwühlen Wohnung und entkommen unerkannt - Hinweise erbeten
Hagen-Mitte (ots)
Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem am Mittwoch (21.01.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Die Täter begaben sich zwischen 8 und 14 Uhr zu dem Haus in der Obere Wasserstraße, während die Bewohner abwesend waren. Dort beschädigten sie das Türschloss einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wodurch sie in die Wohnräume gelangten und diese durchsuchten. Eine Bewohnerin gab an, dass sie die Tür vor ihrem Verlassen geschlossen, jedoch nicht abgeschlossen habe. Die Täter ließen die Wohnung durchwühlt zurück. Angaben zu etwaiger Tatbeute konnte die Bewohnerin bislang nicht tätigen. Hinweise zu den unbekannten Einbrechern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)
