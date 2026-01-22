PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Einbrecher durchwühlen Wohnung und entkommen unerkannt - Hinweise erbeten

Hagen-Mitte (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem am Mittwoch (21.01.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Die Täter begaben sich zwischen 8 und 14 Uhr zu dem Haus in der Obere Wasserstraße, während die Bewohner abwesend waren. Dort beschädigten sie das Türschloss einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wodurch sie in die Wohnräume gelangten und diese durchsuchten. Eine Bewohnerin gab an, dass sie die Tür vor ihrem Verlassen geschlossen, jedoch nicht abgeschlossen habe. Die Täter ließen die Wohnung durchwühlt zurück. Angaben zu etwaiger Tatbeute konnte die Bewohnerin bislang nicht tätigen. Hinweise zu den unbekannten Einbrechern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

