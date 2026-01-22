PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Versammlungslage in Hagen verlief friedlich

Hagen (ots)

Am Donnerstag (22.01.) fand im Bereich der Hagener Innenstadt eine zuvor angemeldete und genehmigte kurdische Versammlungslage mit dem Thema "Dringender Appell an die EU-Kommission und die Europäischen Regierungen - Stoppt den großangelegten Krieg in der Türkei und des ISSIS Regimes in Syrien." statt. Die Polizei Hagen war mit zahlreichen Beamten vor Ort. Auch Kräfte der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz.

In der Spitze nahmen 2.500 Personen an dem Aufzug, der am Berliner Platz begann und auch wieder endete, teil. Die Polizei hat umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen, es kam zu Verkehrsstörungen. Vereinzelt kam es zur Entzündung von Feuerwerkskörpern, Anzeigen wurden gefertigt. Drei Personen erhielten jeweils eine Strafanzeige aufgrund einer verbotenen Fahne, die sie mitführten und zeigten. Ein Teilnehmer führte Quarzsandhandschuhe mit sich und verstieß somit gegen das Versammlungsgesetz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Versammlung verlief ohne weitere Vorkommnisse und war gegen 19 Uhr beendet.

Polizeiführer Stefan Boese zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf: "Das Zusammenspiel zwischen der Versammlungsleitung und der Polizei war sehr gut. Unsere Einsatzkräfte haben durch die hohe Präsenz für einen sicheren Rahmen gesorgt. Wir konnten keine nennenswerten Störungen verzeichnen." (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:46

    POL-HA: Einbrecher durchwühlen Wohnung und entkommen unerkannt - Hinweise erbeten

    Hagen-Mitte (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem am Mittwoch (21.01.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Die Täter begaben sich zwischen 8 und 14 Uhr zu dem Haus in der Obere Wasserstraße, während die Bewohner abwesend waren. Dort beschädigten sie das Türschloss einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wodurch sie in die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:08

    POL-HA: Polizei nimmt 20-jährigen Drogendealer vorläufig fest

    Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamte beobachteten am Mittwoch (21.01.2026) gegen 16.30 Uhr einen mutmaßlichen Drogenhandel zwischen zwei Männern am Graf-von-Galen-Ring. Sie folgten dem vermuteten Käufer und kontrollierten ihn. Der 20-Jährige erklärte, dass er soeben Cannabis gekauft hat. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Polizisten neben einem Tütchen mit Cannabis noch mehrere weitere Tütchen, in denen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:30

    POL-HA: Unfall zwischen Motorrad und Auto führt zu gegenseitigen Beleidigungen

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - An der Hohenlimburger Straße ereignete sich am Mittwoch (21.01.2026) ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Skoda. Nach dem Unfall beleidigten und beschuldigten sich die Fahrer gegenseitig. Der 62-jährige Fahrer des Skoda Karoq fuhr um etwa 13.20 Uhr auf der Bahnstraße in Richtung Hohenlimburger Straße und hielt schließlich an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren