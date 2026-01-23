Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird renitent und beleidigend

Hagen-Emst (ots)

Im Wasserlosen Tal beging ein Mann aus Olpe am Donnerstag (22.01.) erst einen Ladendiebstahl, anschließend verhielt er sich renitent und beleidigte Polizisten und Mitarbeiter eines Discounters. Der 40-Jährige erweckte bereits bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung einen aggressiven Eindruck. Ein Mitarbeiter des Marktes wurde Zeuge, wie der Mann gegen 12 Uhr Ware (Süßigkeiten, Cola, Hähnchenschnitzel und Zigaretten) in seine Jacke steckte und ohne zu zahlen durch den Kassenbereich lief. Nachdem der 40-Jährige gestoppt und angesprochen wurde, wurde er verbal aggressiv und bezeichnete den Mitarbeiter als "Kanackenschwein".

Nachdem die Polizisten eintrafen, entgegnete der Olper, dass es ihn nicht interessiere, was die Polizei von ihm wolle. Er wisse, dass er die Ware bezahlen müsse, es sei ihm allerdings egal, da "es eh nur ein paar Sachen" seien. Die Polizei mache sich lächerlich. Er würde sowieso nie bestraft. Die Beamten bezeichnete er mehrfach als "Bullenschweine", "Arschloch" und "dumme Fotze". Der 40-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur emotionalen Beruhigung dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. In seinen Sachen befand sich weiteres Diebesgut (Tabakwaren, Blättchen für Tabak und ein T-Shirt). Der Mann muss sich wegen Ladendiebstahls, verhetzender Beleidigung und Beleidigung verantworten. (arn)

