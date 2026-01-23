PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird renitent und beleidigend

Hagen-Emst (ots)

Im Wasserlosen Tal beging ein Mann aus Olpe am Donnerstag (22.01.) erst einen Ladendiebstahl, anschließend verhielt er sich renitent und beleidigte Polizisten und Mitarbeiter eines Discounters. Der 40-Jährige erweckte bereits bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung einen aggressiven Eindruck. Ein Mitarbeiter des Marktes wurde Zeuge, wie der Mann gegen 12 Uhr Ware (Süßigkeiten, Cola, Hähnchenschnitzel und Zigaretten) in seine Jacke steckte und ohne zu zahlen durch den Kassenbereich lief. Nachdem der 40-Jährige gestoppt und angesprochen wurde, wurde er verbal aggressiv und bezeichnete den Mitarbeiter als "Kanackenschwein".

Nachdem die Polizisten eintrafen, entgegnete der Olper, dass es ihn nicht interessiere, was die Polizei von ihm wolle. Er wisse, dass er die Ware bezahlen müsse, es sei ihm allerdings egal, da "es eh nur ein paar Sachen" seien. Die Polizei mache sich lächerlich. Er würde sowieso nie bestraft. Die Beamten bezeichnete er mehrfach als "Bullenschweine", "Arschloch" und "dumme Fotze". Der 40-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur emotionalen Beruhigung dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. In seinen Sachen befand sich weiteres Diebesgut (Tabakwaren, Blättchen für Tabak und ein T-Shirt). Der Mann muss sich wegen Ladendiebstahls, verhetzender Beleidigung und Beleidigung verantworten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 20:14

    POL-HA: Versammlungslage in Hagen verlief friedlich

    Hagen (ots) - Am Donnerstag (22.01.) fand im Bereich der Hagener Innenstadt eine zuvor angemeldete und genehmigte kurdische Versammlungslage mit dem Thema "Dringender Appell an die EU-Kommission und die Europäischen Regierungen - Stoppt den großangelegten Krieg in der Türkei und des ISSIS Regimes in Syrien." statt. Die Polizei Hagen war mit zahlreichen Beamten vor Ort. Auch Kräfte der Bereitschaftspolizei waren im ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:46

    POL-HA: Einbrecher durchwühlen Wohnung und entkommen unerkannt - Hinweise erbeten

    Hagen-Mitte (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem am Mittwoch (21.01.2026) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Die Täter begaben sich zwischen 8 und 14 Uhr zu dem Haus in der Obere Wasserstraße, während die Bewohner abwesend waren. Dort beschädigten sie das Türschloss einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wodurch sie in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren