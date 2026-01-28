PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Dienstag (27.01.2026) beschädigte ein weißer Transporter das Auto einer 45-Jährigen auf der Staatsstraße AIC 25 von Derching in Richtung Friedberg. Gegen 11.30 Uhr fällt während der Fahrt eine Eisplatte eines weißen Transporters auf das Auto der 45-Jährigen. Dadurch wurde der Frontstoßfänger beschädigt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/ 323-1710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

