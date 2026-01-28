PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessungen: Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Augsburg (ots)

B2, Fahrtrichtung Süden, Merching, Ecke Am Lerchenberg - Am Mittwoch (28.01.26) führten die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg und die Polizeiinspektion Friedberg an der B2 (Ecke Am Lerchenberg, Fahrtrichtung Süden) eine Schwerpunktkontrolle mit Geschwindigkeitsmessungen durch. Ziel der Maßnahme war die Verringerung schwerer Verkehrsunfälle und die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer - insbesondere für sicheres Verhalten auf Landstraßen. Ergebnisse im Überblick: - Drei Fahrerinnen/Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt: o 44 jährige Fahrerin: Nicht EU Fahrerlaubnis wurde nicht fristgerecht umgeschrieben (Fahren ohne Fahrerlaubnis). o 53 jähriger Fahrer aus Polen: Vorlage eines ungültigen Führerscheins. o 39 jähriger Fahrer: Verwendung nicht zugelassener Kennzeichen; gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 EUR einbehalten. - Weitere festgestellte Verstöße: o Nicht verwendete Kindersicherung in einem Fahrzeug (Ordnungswidrigkeit). o Drei Fahrzeugführer führten ihren Führerschein nicht mit. o Vier Geschwindigkeitsverstöße wurden durch die technische Überwachung registriert. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg betont, dass regelmäßige Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Vorschriften zu beachten - insbesondere die angepasste Geschwindigkeit auf Landstraßen und die korrekte Sicherung von Kindern.

